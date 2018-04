Oud-dictator van Guatemala Rios Montt dood

De vroegere Guatemalteekse dictator Efrain Rios Montt is op 91-jarige leeftijd in huisarrest overleden. Hij was militair, politicus en protestants predikant. Montt greep de macht in maart 1982, toen er een burgeroorlog woedde, en leidde anderhalf jaar een militair schrikbewind, waarvan vooral de Maya-indianen het slachtoffer werden.

Montt wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op tienduizenden mensen. Duizenden mensen worden sindsdien vermist. Meer dan 400 dorpen werden afgebrand.

In 2013 werd hij veroordeeld tot 80 jaar celstraf voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Een paar weken later bepaalde het Constitutionele Hof dat het proces moest worden overgedaan omdat er procedurele fouten waren gemaakt. Dat nieuwe proces is opgeschort, omdat de advocaten van de ex-dictator de president van het hof wraakten omdat die niet objectief zou zijn. In oktober werd het proces achter gesloten deuren hervat.