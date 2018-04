Doden en gewonden bij onlusten in Kashmir

Volgens berichten van mensen ter plaatse hebben de veiligheidstroepen uiteindelijk de aftocht geblazen. Ook in zeker twee andere plaatsen in de buurt vielen doden en gewonden bij gevechten tussen veiligheidstroepen en rebellen.

De begrafenissen van de omgekomen rebellen trekken duizenden bezoekers. "Ga weg, India" en "wij willen vrijheid" zijn veel gehoorde slogans.

In verband met de spanningen blijven morgen de scholen en universiteiten in het Indiase deel van Kashmir dicht. Ook rijden er geen treinen meer en is de toegang tot internet in een aantal districten afgesloten.