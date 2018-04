Hij mocht 7 maanden niet rijden: 'Ze zeiden dat ik mensen had aangereden!'

Smit Sibinga kreeg zijn rijbewijs terug, maar wil het er niet bij laten zitten. Hij stuurde de afgelopen weken klachten naar onder meer het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en de commandant van de Koninklijke Marechaussee.

Een van zijn belangrijkste bezwaren: het CBR gaat uit van de absolute juistheid van de politierapporten. Terwijl zijn geval nadrukkelijk aantoont, zo meent Smit Sibinga, dat agenten en marechaussees soms zelfs de waarheid ernstig verdraaien in een poging hun gelijk te bewijzen. "En ik ben niet de enige die dat heeft meegemaakt, ik ken inmiddels meer leeftijdgenoten voor wie hetzelfde geldt."

Verkeersregelaar

De kwestie draait om de vraag wat er destijds nu precies gebeurde nadat hij met zijn auto was opgetrokken op Schiphol. Wat vaststaat, is dat het ter plekke druk was en dat er ook een verkeersregelaar actief was. Een paar vrouwen, vertelt Smit Sibinga, stonden op de weg afscheid te nemen en een man was bezig koffers in te laden. "Die riep heel behulpzaam: 'Dames, even aan de kant graag, want deze meneer wil er langs!'"

"Dat deden ze, verder niets aan de hand. Er was eerder sprake van enige hilariteit. Maar wat maakten de marechaussees, die routinematig kwamen langsgereden, er later in hun rapport van? Dat ik bijna vijf mensen had aangereden en dat ik nota bene over een voet van een van de vrouwen zou hebben gereden!"