Erdogan noemt Netanyahu een terrorist na onrust in Gaza

De Turkse president Erdogan heeft zijn Israëlische collega Netanyahu vandaag een terrorist genoemd. Daarmee escaleerde een uitwisseling van beledigingen die begon nadat hij kritiek had geuit op de Israëlische legeractie tegen Palestijnse betogers in Gaza.

Israël verdedigde de legeractie waarbij vrijdag 15 Palestijnen omkwamen en Netanyahu twitterde dat het Israëlische leger "zich niet de les laat lezen door mensen die zonder onderscheid jarenlang bommen gooien op burgerpopulaties", daarbij doelend op Erdogan.

'Niemand houdt van jullie'

Erdogan zei vandaag tegen zijn aanhangers: "Wij dringen geen andere landen binnen, Netanyahu. Jij bent een bezetter en je bent een terrorist".

In een andere toespraak zei hij: "Jullie vormen een terroristische staat. Het is bekend wat jullie in Gaza hebben gedaan en in Jeruzalem. Niemand houdt van jullie."

De Hamasbeweging in Gaza zegt dat vijf van de doden lid waren van de gewapende tak van Hamas. Volgens Israël waren acht van de doden lid van Hamas en twee van andere militante clubs.