Britse moordverdachte meldt zich bij Amsterdamse politie

Een van moord verdachte Brit is gisteravond in Amsterdam aangehouden. Volgens de Britse politie meldde hij zich op een politiebureau.

De 18-jarige man werd gezocht in verband met een moord in augustus vorig jaar bij een benzinepomp in de Britse plaats Chelmsford. Een 34-jarige man werd daar in zijn borst geschoten.

De Britse politie vermoedde al dat de verdachte in het buitenland zat. In een interview met een lokaal tv-station in februari noemde een politieman Ibiza als mogelijke verblijfplaats.

Ook richtte hij zich rechtstreeks tot de verdachte met de vraag: "Wil je je jaren achtereen blijven verstoppen en wachten tot je gepakt wordt? Want die dag komt". De Britten zullen om zijn uitlevering vragen.