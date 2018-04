Duitse paasvuren veroorzaken brandlucht tot in Rotterdam en Den Haag

De Duitse paasvuren die gisteren werden ontstoken, leiden vandaag tot in het westen van ons land tot verhoogde concentraties fijnstof en andere vervuilende stoffen in de lucht. De milieudienst in de regio Rijnmond heeft vanmiddag al meer dan 200 klachten binnengekregen over stankoverlast, schrijft RTV Rijnmond.

Ook bij de brandweer Haaglanden komen meldingen binnen over een brandlucht. De Ammunitiehaven in Den Haag werd daarom tijdelijk afgesloten. De brandweer kon geen brandhaard localiseren en stopte de zoekactie. Vermoedelijk was de stank afkomstig van de Osterfeuer.

De brandweer in IJmuiden waarschuwde vanmiddag op Twitter over de lucht. "Ruikt u in Velsen en omstreken een sterke brandlucht? Dat komt door de paasvuren die ontstoken zijn in het oosten van het land."

Volgens weerman Jan Visser van NH Nieuws zal de brandlucht vanaf 17.00 uur weer gaan afnemen. "De wind draait dan naar het noordwesten."