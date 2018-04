Paus: meer inspanningen nodig voor vrede in 'Heilige Land'

In zijn jaarlijkse paastoespraak heeft Paus Franciscus opgeroepen tot meer inspanningen voor vrede in 'het Heilige Land', twee dagen na zware protesten in de Gazastrook waarbij zeker vijftien mensen om het leven kwamen.

"We bidden voor de vruchten van de verzoening voor het Heilige Land, dat ook in deze dagen wordt geteisterd door conflicten die ook de burgerbevolking niet sparen", zei hij tegen tienduizenden gelovigen op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Daarna sprak hij de paaszegen uit, het urbi et orbi, de zegen voor de stad Rome en de wereld.

Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk riep ook opnieuw op tot een einde aan de "bijna eindeloze oorlog" in Syrië. Ook vroeg hij om vrede in Congo en Zuid-Sudan. "Moge met Pasen het licht van de opgestane Christus het geweten van alle politieke en militaire leiders verlichten, zodat het bloedbad kan ophouden, de mensenrechten worden gerespecteerd en we onze broeders en zusters de noodzakelijke hulp kunnen geven."