Verdwaalde alligator uit zwembad Florida gevist

Een bijzondere indringer in de tuin van een echtpaar in Nokomis in de Amerikaanse staat Florida. Een meterslange alligator nam daar een duik in hun zwembad.

Het echtpaar schrok zich een ongeluk, al hadden de twee niet meteen door dat het om een krokodil ging. "Ik dacht dat het een inbreker was", zegt de man tegen Fox 13 News. "Daarna dacht ik dat het om een rode lynx ging, maar toen ik beter keek zei ik: o mijn god, het is een gigantische alligator."

Het dier is door een gespecialiseerd bedrijf gevangen. De politie van Sarasota plaatste beelden van de worsteling op Facebook.

Waarschijnlijk loopt het niet goed af met de alligator. Vaak worden dit soort dieren na de vangst verkocht voor de huid en het vlees.