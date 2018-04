Gratis munitie uit protest tegen nieuwe wapenwet Vermont

Voorstanders van particulier wapenbezit hebben in de Amerikaanse staat Vermont gratis wapenmagazijnen uitgedeeld op een bijeenkomst in de hoofdstad Montpelier. Bij de demonstratie waren honderden mensen aanwezig.

In totaal gaven de voorstanders 1200 patroonhouders weg met per stuk dertig kogels. Dergelijke magazijnen met een hoge capaciteit dreigen te worden verboden in de staat, net als bump stocks, waarmee semi-automatische wapens kunnen worden omgebouwd tot volautomatische wapens.

Aangescherpte wapenwet

Het parlement van Vermont nam afgelopen week de strengere wetten aan. Als gouverneur Phil Scott zijn handtekening eronder zet, worden de wetten ook daadwerkelijk van kracht. In de aangescherpte wapenwet wordt de leeftijd om een wapen te kopen verhoogd van 16 naar 21 jaar.

De demonstranten riepen de republikeinse gouverneur Scott gisteren op om de wet niet te tekenen. De verwachting is dat Scott dat wel gaat doen. Naar aanleiding van de arrestatie van een scholier in februari veranderde hij van mening over het wapenbezit door Amerikaanse burgers.

De jongen had gedreigd om los te gaan op een middelbare school, twee dagen na de dodelijke schietpartij op een school in Florida. Daarbij werden zeventien mensen doodgeschoten.