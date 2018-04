Vanaf nu bepalen de Duitsers de straf voor Puigdemont

Ze zijn onaantastbaar, de paasdagen in Duitsland. Pas daarna zal de Generalstaatsanwalt een beslissing nemen over het lot van Carles Puigdemont, de ex-regiopresident van Catalonië. Het gaat om een allereerste afweging of het uitleveringsverzoek van Spanje goed genoeg is om voor te leggen aan Duitse rechters. Besluiten die verder te gaan met de zaak, dan zijn we snel maanden verder.

De Duitse advocaat van Puigdemont heeft de Duitse regering al opgeroepen zijn cliënt niet uit te leveren. De advocaat, Wolfgang Schomburg, is gerenommeerd specialist in internationaal recht en was eerder rechter bij Joegoslavië-tribunaal.

De afgezette Catalaanse regiopresident werd vorig weekend bij de Deense grens aangehouden door de Duitse politie. Die gaf daarmee gehoor aan een internationaal aanhoudingsbevel van het Spaanse Hooggerechtshof. Ook twee Catalaanse agenten en een hoogleraar die bij Puigdemont in de Renault Espace zaten, werden gearresteerd.

Het Spaanse hof wil Puigdemont en een groot deel van zijn toenmalige ministersploeg vervolgen voor het organiseren van het afscheidingsreferendum van oktober vorig jaar. De mogelijke straffen voor rebellie en opruiing zitten tussen de vijftien en vijfentwintig jaar cel. Als rechters bewezen zien dat ernstig geweld werd gebruikt - zoals bij de staatsgreep van 1981 - kan de straf oplopen tot dertig jaar.

Hoogverraad

Mogelijkheid 1 is dat de hoogste rechter van de deelstaat Sleeswijk-Holstein de zaak oppikt en daarmee meteen op lastig juridisch vaarwater afkoerst. Het is in Duitsland niet meer mogelijk iemand voor rebellie of opruiing te veroordelen. Alleen een wetsartikel over hochverrat komt in de buurt, maar dat vereist dat geweld werd gebruikt. En dat gebeurde in Catalonië wel van de kant van de oproerpolitie, maar van de zijde van de separatisten niet.

De kans lijkt daarom groot dat Duitse rechters alleen een 'makkelijke' aanklacht als misbruik van overheidsgelden of corruptie beoordelen. Achten ze die gegrond, dan is de zaak snel beklonken en kan Puigdemont naar Spanje, al heeft het als gevolg dat de Catalaanse leider daarna alléén voor dat misbruik van publiek gelden berecht kan worden. De maximumstraf daarvoor is in Spanje acht jaar.

"Volgens het stelsel van de overleveringswet kan de opgeëiste persoon alleen worden vervolgd of gestraft voor de feiten waarvoor de overlevering is toegestaan", stelt internationaal strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops. "Van belang is dus dat de feiten duidelijk in het overleveringsbevel worden omschreven. Tenzij de opgeëiste persoon instemt met de zogeheten verkorte procedure, mocht Puigdemont hiervan gebruikmaken."