Zuid-Korea en de VS beginnen uitgestelde legeroefening

Militairen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten zijn begonnen aan hun jaarlijkse gezamenlijke oefening. De oefening met de naam Foal Eagle duurt vier weken, en dat is half zo lang als in voorgaande jaren.

De gezamenlijke militaire manoeuvres waren in februari uitgesteld vanwege de Winterspelen in Pyeongchang in Zuid-Korea. Het uitstel ondersteunde bovendien de recente ontwikkelingen op het Koreaanse schiereiland die duiden op enige ontspanning in de relatie tussen Noord-Korea en de VS en Zuid-Korea.

Van uitstel kwam echter geen afstel. In maart kondigden de VS en Zuid-Korea aan dat ze alsnog samen zouden gaan oefenen. In voorgaande jaren deden hieraan zo'n 10.000 Amerikaanse soldaten mee en maar liefst 300.000 Zuid-Koreanen.

Voorbereiding van een aanval

De jaarlijkse gezamenlijke militaire oefening is Noord-Korea een doorn in het oog. De communisten beschuldigen de Amerikanen ervan dat de oefeningen in feite bedoeld zijn als voorbereiding van een aanval op Noord-Korea. De VS en Zuid-Korea zeggen dat de jaarlijkse oefening noodzakelijk is om onder meer de nieuwe lichting dienstplichtige Zuid-Koreanen te trainen.

In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul is geprotesteerd tegen de gezamenlijke legeroefening.

De militaire oefeningen vinden plaats in de aanloop naar een ontmoeting tussen de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un later dit voorjaar. Moon wil het daar onder meer hebben over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma, dat in de afgelopen jaren de spanning tussen beide landen sterk opgevoerd heeft.