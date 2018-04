Wekdienst 01/04: paaseieren zoeken en 1-aprilgrappen maken

Goede(paas)morgen! Wees vandaag extra op je hoede, want het is 1 april. En ook nog eens Pasen, dus je kan je afvragen of de paaseieren wel écht verstopt zijn.

Vandaag is het vaak bewolkt met soms ook wat (mot)regen. In het noorden is het droog. 's Middags wordt het ook in het westen droger. Met 5 tot 9 graden is het frisjes. Ook Tweede Paasdag is enige tijd de paraplu nodig.