Indonesische olievlek vat vlam: twee doden

Bij het Indonesische eiland Borneo zijn twee mensen om het leven gekomen toen een olievlek in brand vloog. Het gaat om twee vissers die niet aan het vuur konden ontsnappen.

Men was bezig de olievlek op te ruimen toen de brandstof ineens vlam vatte. Dikke zwarte rookwolken en metershoge vlammen waren tot in de verre omgeving te zien. In de havenstad Balikpapan hing een penetrante geur.

Even kwam een vrachtboot met twintig opvarenden door het vuur nog in gevaar, doordat het schip dicht bij het inferno was vastgelopen. Reddingswerkers konden de bemanning echter op tijd van boord halen.

Onbekend

Het vuur is inmiddels gedoofd door plaatselijke reddingswerkers en brandweerlieden van een oliemaatschappij. De olievlek is nog niet volledig opgeruimd.

Hoe de olievlek is ontstaan, is niet duidelijk. Er is een raffinaderij in de buurt, maar het staatsbedrijf Pertamina zegt geen olie te zijn verloren. Er wordt nog onderzocht waar de brandstof dan vandaan komt.