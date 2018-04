Arrestaties na Venezolaanse gevangenisbrand

In Venezuela zijn vijf medewerkers van de politie opgepakt voor de fatale gevangenisbrand van afgelopen week. Onder hen is de plaatsvervangend directeur van de gevangenis. Het is niet bekendgemaakt waar de vijf van worden verdacht.

Afgelopen donderdag kwamen 68 mensen om het leven toen er brand uitbrak in een overvolle politiegevangenis in stad Valencia. Er waren ongeveer 200 mensen opgesloten, vier keer meer dan waar het gebouw op berekend was.

Het is nog niet duidelijk waardoor het vuur is ontstaan. Er waren berichten dat de brand uitbrak tijdens een vluchtpoging van gevangenen, maar er doen ook geruchten de ronde dat agenten brandstof in de cellen hadden gegoten.

De aanklager zegt dat hij de waarheid achter de fatale brand zal achterhalen zodat de verantwoordelijken hun straf niet ontlopen.