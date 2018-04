Gewonden mogen belegerd Douma verlaten

Onderhandelaars hebben een akkoord bereikt over de evacuatie van gewonden uit de omsingelde stad Douma in Zuid-Syriƫ. De rebellengroep Jaish al-Islam heeft daarover afspraken gemaakt met Rusland, dat het leger van de Syrische president Assad ondersteunt.

Al sinds het begin van de opstand tegen president Assad wordt er strijd geleverd om Douma, maar het Syrische leger heeft de laatste tijd de druk op het laatste bolwerk van de rebellen opgevoerd. De stad is omsingeld en het leger is al buitenwijken van de stad in getrokken. Volgens het leger zijn er honderden rebellen omgekomen.

Het is onduidelijk of de evacuatie van gewonden ook zou kunnen leiden tot terugtrekking van de rebellen. Om de burgerbevolking te sparen stond de regering eerder toe dat strijders en hun familie bepaalde gebieden verlieten. Velen evacueerden naar het noordwesten van het land, dat nog in handen is van de rebellen.