Sherpa op pad voor Everestrecord

Kami Rita beklom Mount Everest voor het eerst in 1994, toen hij 24 jaar oud was. Hij trad daarmee in de voetsporen van zijn vader, die ook geld verdiende door klimmers te helpen, net zoals veel andere Sherpa's uit Nepal.

Volgens Kami Rita is het klimmen in de loop der jaren makkelijker geworden door technologische vooruitgang. "Tegenwoordig krijgen we elke seconde informatie over de wind en sneeuw." Bovendien is de uitrusting vele malen lichter geworden.

Hoogteverschil

Vandaag vertrekt Kami Rita vanuit Kathmandu, waar hij voor het klimseizoen een kamer gehuurd heeft met zijn vrouw, naar het basiskamp van Mount Everest. Klimmers doen normaal gesproken zo'n twee weken over die tocht, om te wennen aan het hoogteverschil.

Vanuit het basiskamp zal hij een internationaal team van 29 klimmers naar de top van Everest begeleiden. Hij hoopt op 29 mei aan de laatste klim naar de top te beginnen, maar dat is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Hoewel hij zelf dus van plan is daarna nog zeker drie beklimmingen te maken, gunt hij zijn kinderen een ander beroep. "Ik ken Everest en wil niet dat zij dat risico nemen. Ik wil dat ze een goede opleiding krijgen."