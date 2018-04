Atlanta al anderhalve week in greep van ransomware

De Amerikaanse stad Atlanta heeft al anderhalve week last van een grote ransomware-aanval. De gemeentelijke diensten zijn flink ontregeld: politieverslagen moeten met de hand worden uitgeschreven, rechtbanken moeten zaken uitstellen en rekeningen moeten cash worden betaald.

Een virus versleutelde op 22 maart bestanden op veel gemeentecomputers in de stad met bijna 6 miljoen inwoners. Een hacker eist 40.000 euro aan bitcoins om de computers weer vrij te geven.

Experts proberen inmiddels de schade te herstellen. Ambtenaren werken het paasweekend door, soms op hun privélaptops, om volgende week weer operationeel te kunnen zijn. Onduidelijk is nog of de stad back-upbestanden had van de data die versleuteld zijn.

Gijzeling

Veel details over welke systemen precies zijn getroffen wil Atlanta niet kwijt, om de hacker niet verder in de kaart te spelen. "Dit is net een gijzelingssituatie", legde burgemeester Keisha Lance Bottoms uit. "In dat geval zouden we ook niet te veel informatie willen bekendmaken. We moeten voorzichtig zijn."

Duidelijk is wel dat de agenten geen politieverslagen meer kunnen invoeren, gevangenen niet kunnen registreren en niet meer bij sommige databanken kunnen komen. Parkeerboetes kunnen evenmin worden geïnd en het betalen van waterrekeningen was lange tijd onmogelijk. Andere diensten zijn alleen beschikbaar voor burgers die bij de gemeente langskomen, omdat websites offline zijn.

De stad vermoedt dat de hacker geen persoonlijke gegevens heeft buitgemaakt, maar kan dat niet garanderen. Inwoners van de stad is daarom gevraagd bankrekeningen goed in de gaten te houden.

Losgeld betaald?

Op de vraag of de stad bereid was het losgeld te betalen wilde Bottoms niet ingaan. "Er wordt over alles gesproken." Het advies van computerexperts is altijd om niet te betalen in dergelijke gevallen, maar de verleiding is groot omdat de gevolgen van de cyberaanval veel duurder zijn voor de stad.

"Ik wil duidelijk maken dat dit groter is dan een ransomwareaanval", benadrukte Bottoms tijdens een persconferentie. "Dit is een aanval op onze overheid. Het is dus een aanval op ons allemaal."