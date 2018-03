Dijkerhoek blij met hattrick poasboake

De plaatsen zijn ieder jaar maanden bezig met het aanleggen van de brandstapels, die vooral bestaan uit kerstbomen en snoeihout, schrijft RTV Oost.

Nieuw dit jaar is de Tak Vuur Takbokaal. Een prijs voor de boakebouwers die het meest met de hand hebben gebouwd. Beuseberg ging er voor het eerst met die prijs vandoor.

Holterbroek ging met twee prijzen aan de haal. Volgens de jury heeft Holterbroek het mooiste paasvuur van de vijf buurtschappen. Ook werd de keuringscommissie hier het vriendelijkst en origineelst ontvangen.

Stankoverlast

Op Eerste Paasdag worden alle paasvuren ontstoken. RTV Oost is er live bij vanaf Paasvuur Dijkerhoek om 19.30 uur.

Door de rustige oostenwind kan er in de rest van het land stankoverlast ontstaan door de de vele vuren in het oosten van het land en net over de grens in Duitsland. Tot in Rotterdam wordt er gewaarschuwd voor stank.