Verdachte van oorlogsmisdaden Mali vast in Den Haag

Een Malinees die verdacht wordt van oorlogsmisdaden is overgedragen aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud zou de religieuze politie in Timboektoe hebben geleid toen de stad veroverd was door islamitische rebellen.

De 40-jarige Al Hassan zou hebben toegezien op gedwongen huwelijken, waardoor hij zich in de ogen van de aanklagers schuldig maakte aan verkrachting en seksuele slavernij. Daarnaast was hij betrokken bij de vernieling van graven van moslimheiligen.

Extremistische moslims vielen Timboektoe in 2012 binnen. In 2013 werden de opstandelingen na een Franse interventie verdreven. Al Hassan werd afgelopen week opgepakt in Mali nadat het strafhof een arrestatiebevel had uitgevaardigd.

Tweede zaak

Het is de tweede keer dat het strafhof een zaak uit Mali behandelt. In 2016 werd de radicale moslim Ahmad Al Faqi Al Mahdi veroordeeld tot negen jaar celstraf voor zijn rol in de vernietiging van de mausolea in Timboektoe.

Later werd nog besloten dat Al Mahdi een vergoeding van 2,7 miljoen euro moest betalen. De heiligdommen zijn inmiddels herbouwd.