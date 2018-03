Een van de rijkste Russen gearresteerd vanwege verduistering

In Rusland is miljardair Ziyavudin Magomedov gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht dat hij meer dan 28 miljoen euro heeft verduisterd. Magomedov ontkent dat.

De 49-jarige zakenman is een van de rijkste mensen in Rusland. Hoewel hij zich loyaal toont aan het Kremlin, behoort hij niet tot de vriendenkring van president Poetin.

Arena Baltika

Ziyavudin Magomedov is mede-eigenaar van de Summa Group, een bedrijf dat zich onder meer bezighoudt met bouw en logistiek. Summa heeft een langlopend conflict met het Russisch staatsbedrijf Transneft, dat het beheer van oliepijpleidingen in handen heeft, over de commerciële zeehaven van Novorossiysk. Transneft wil een meerderheid van de aandelen krijgen.

Ook Magomedovs zakenpartner en broer Magomed is opgepakt, net als Artur Maksidov, het hoofd van een bedrijf binnen de Summa Group dat betrokken was bij de bouw van de Arena Baltika, het voetbalstadion in Kaliningrad dat speciaal voor het WK voetbal wordt gebouwd.

Volgens de krant Kommersant is er tijdens de bouw van de sportaccommodatie in de Russische enclave aan de Oostzee ruim 750 miljoen roebel verdwenen. Ook zou Summa de grondwerkzaamheden voor de bouw van het stadion slecht en te langzaam hebben uitgevoerd. Door de grote vertraging geldt het stadion als zorgenkindje van het WK dat op 14 juni van start gaat in Rusland.

Borgtocht

Magomedov werd vandaag voorgeleid bij de rechter om te bepalen of hij en zijn zakenpartners op borgtocht vrijkomen. De rechter besliste in hun nadeel. De overweging daarbij was dat Magomedov een eigen vliegtuig heeft en geld in het buitenland.

Magomedov blijft zeker tot eind mei in voorlopige hechtenis.