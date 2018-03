Opnieuw dag vol spanning aan grens Gaza-Israël

In Gaza zijn bij de grens met Israël opnieuw gewonden gevallen. Israëlische militairen zouden 25 Palestijnen hebben verwond toen groepjes demonstranten stenen over het grenshek gooiden. Een verslaggever van persbureau AP zag met eigen ogen dat Israëlische militairen twee Palestijnen in de benen schoten toen ze te dicht bij de grens kwamen.



In Gaza marcheerden duizenden mensen door de straten bij de begrafenis van de vijftien mannen die gisteren door het Israëlische leger werden doodgeschoten. Op de Westelijke Jordaanoever riep president Abbas een dag van nationale rouw uit en werd er een algemene staking uitgeroepen.



Tentenkampen

De Hamasbeweging wil in Gaza bij de 65 kilometer lange grens met Israël demonstreren tot 15 mei, de dag na de zeventigste verjaardag van de staat Israël. 15 mei wordt door de Palestijnen "nakba" (catastrofe) genoemd, omdat honderdduizenden Palestijnen uit hun oorspronkelijke leefgebieden vluchtten, en is nu door Hamas bestempeld als "dag van de terugkeer". De organisatoren willen op 15 mei een massale mars naar de grens houden.

Er zijn op enkele honderden meters van de grens vijf tentenkampen ingericht waar demonstranten zich verzamelen. Er waren vandaag opnieuw demonstranten, maar veel minder dan gisteren.

Gisteren liep de eerst dag van demonstraties uit op de bloedigste dag sinds 2014. Bij de grens vielen volgens Palestijnse bronnen 15 doden en 750 gewonden door Israëlisch vuur. Israëlische troepen schoten met traangas en kogels toen tienduizenden demonstranten zich in de buurt van het grenshek verzamelden en honderden naar het hek renden en stenen en brandende banden wierpen.