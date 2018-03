Italië kwaad op Frankrijk vanwege incident bij de grens

Italië heeft de ambassadeur van Frankrijk op het matje geroepen vanwege een incident bij de grens in de Alpen. Tot woede van Italië zijn gewapende leden van de Franse grenspolitie een migrantencentrum over de grens in Italië binnengevallen.

In het centrum dwongen de vijf Franse agenten een Nigeriaanse migrant tot een urinetest omdat ze hem verdachten van drugssmokkel. Daarbij intimideerden ze de medewerkers van de ngo (non-gouvernementele organisatie) die het centrum runnen. Die werden gedwongen de Nigeriaan de test af te nemen. De uitslag van de test was overigens negatief.

Alpenroute naar Frankrijk

Het migrantencentrum ligt een kilometer van de grens, op het treinstation van Bardonecchia. Veel Italiaanse politici reageerden verontwaardigd op de Franse actie op Italiaans grondgebied. De Franse ambassadeur heeft zich op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rome moeten verantwoorden.

Frankrijk zegt dat de politiemensen toestemming hadden gevraagd en gekregen om het centrum binnen te gaan. De burgemeester van Bardonecchia ontkent dat de Fransen toestemming hadden en is woedend.

Afrikaanse migranten die de Middellandse Zee zijn overgevaren en in Italië zijn aangekomen, proberen soms via de Alpen naar Frankrijk te lopen. Die route is koud en gevaarlijk. Een kleine duizend migranten zouden sinds vorige zomer hebben geprobeerd de oversteek over de bergpassen te maken. Frankrijk doet er alles aan dat te ontmoedigen en zou soms zelfs migranten de grens met Italië weer over brengen.