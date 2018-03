Fopvacatures om vrouwelijke autoverkopers binnen te halen

Autodealers zijn hard op zoek naar vrouwelijke verkopers. Nog steeds zijn het mannen in pak die de showrooms domineren, maar inmiddels is de helft van de autokopers vrouw. En die kunnen het prettiger vinden om door een vrouw geholpen te worden.

Om vrouwen te verleiden tot een carrière in de autobranche liegen sommige automerken zelfs bij het opstellen van vacatures. "Wij hebben een nepvacature geplaatst", zegt Jeroen Maas van Opel Nederland. "We deden alsof we een verkoper zochten voor Jade, een verzonnen bedrijf in lifestyle en design. We kregen al snel 41 reacties van vrouwelijke sollicitanten, tegen acht op precies dezelfde vacature waarin we ons wel kenbaar maakten als Opel."

Pas tijdens het sollicitatiegesprek kregen de vrouwen te horen dat ze eigenlijk bij Opel solliciteerden. Zeven van hen zijn door naar de tweede ronde. "We hebben nu vijftien vacatures bij tien dealers, daar willen we vooral vrouwen voor vinden. De komende twee jaar willen we zeker nog eens dertig vrouwelijke verkopers aannemen."