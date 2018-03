Hulpgoederen in haven Jemen in vlammen opgegaan

In de haven van Hodeida in Jemen zijn bij een brand enkele pakhuizen met hulpgoederen in vlammen opgegaan. Er lagen onder meer voedsel, matrassen en brandstof opgeslagen.

Volgens medewerkers van de pakhuizen ontstond het vuur door kortsluiting. De brandweer slaagde er niet in het vuur te doven. Boven de haven waren enorme rookwolken te zien.

"Het vuur heeft enorme hoeveelheden brandstof, voedsel en hulpgoederen vernietigd", aldus een woordvoerder van het Wereldvoedselprogramma van de VN. Er lagen onder meer honderdduizenden matrassen voor Jemenieten die gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld.

Toegangspoort

Een groot deel van Jemen is na drie jaar oorlog afhankelijk van voedselhulp. Het grootste deel van de hulpgoederen komt het land binnen via de haven van Hodeida.

Door de oorlog zijn meer dan 10.000 doden gevallen en de economie is tot stilstand gekomen. Volgens de VN heeft driekwart van de 22 miljoen Jemenieten hulp nodig.