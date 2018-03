Black Panther, drones en drukte op Dutch Comic Con

Het succes van Marvel is op de Dutch Comic Con ook duidelijk terug te zien bij de cosplayers. "Dat speelt erg onder bezoekers. Ik heb al mensen gezien die verkleed zijn als Black Panther-personages."

Black Panther is de eerste superheldenfilm met een vrijwel volledig zwarte cast en crew. Dat maakt de film meer dan een kaskraker. Het geeft een jonge zwarte generatie iets om tegenop te kijken en trots op te zijn, zeggen filmkenners.

Identiteit

Superhelden en identiteit lijkt niet zo ver uit elkaar te liggen, blijkt ook op de Dutch Comic Con. "Natuurlijk identificeer ik me met mijn personage", zegt een man verkleed als Jack Sparrow uit Pirates of de Caribbean. "Het zijn niet alleen de looks, het gaat om het hele personage. Wie is hij en wat doet hij?"

Zo ziet een man die rechtstreeks uit het computerspel Halo lijkt gelopen, zijn eigen creativiteit, visie "en brede schouders" terug in zijn kostuum. Ook voor een strijder uit World of Warcraft is identiteit heel simpel: "Daarin speel je al je eigen karakter. Dus de overeenkomst is eenvoudig, pak aan en klaar."

Een marketeer die vandaag een donkere elf is, zegt uit te beelden wie ze eigenlijk wil zijn: "In essentie zijn de elf en ik dezelfde, alleen het uiterlijk is anders. Maar dit geeft me de kans om eens uit mijn schulp te kruipen."