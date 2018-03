Week in beeld: Passion, protest en presidentsverkiezingen

Deze week stond vooral in het teken van de brand in een winkelcentrum in de Siberische stad Kemerovo. De brand brak uit op de vierde etage van een gebouw waarin een speelhal en een bioscoop waren gevestigd. Er vielen tientallen doden.

Ruim drie miljoen mensen keken naar de achtste editie van The Passion op televisie. Het muzikale spektakel werd dit jaar gehouden in de Bijlmer in Amsterdam Zuidoost met als thema 'ik zie jou'. Volgens de organisatie van The Passion trok de voorstelling zo'n 11.000 mensen.

Verder gingen Egyptenaren naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. En kreeg de Franse agent die vorige week de plaats innam van een gegijzelde vrouw en daarbij werd gedood, postuum de hoogste onderscheiding.

Dat en meer in de week in beeld.