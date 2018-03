500 genodigden bij herdenking Stephen Hawking

In Cambridge in Engeland is een besloten herdenking gehouden voor de Britse geleerde Stephen Hawking. Er waren zo'n 500 genodigden in de universiteitskerk van St. Mary the Great. Hawking stierf 14 maart, op de leeftijd van 76 jaar.

De acteur Eddie Redmayne, die Hawking speelde in de biografische film 'The Theory of Everything', was een van de sprekers op de ceremonie.

Ook de sterrenkundige Martin Reese, Robert Hawking en professor Fay Dowker, een zoon en een leerling van Hawking, voerden het woord.