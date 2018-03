Drie verdachten liquidatie kroongetuige Mocro-maffia opgepakt

De politie heeft de vermoedelijk schutter en twee handlangers opgepakt van de liquidatie van de broer van de kroongetuige in de zaak tegen Mocro-maffia. De vermoedelijke schutter werd gisteravond aangehouden in Hilversum, de andere twee werden vannacht en vanochtend opgepakt.

Reduan B. werd donderdag doodgeschoten in zijn beletteringsbedrijf bij de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. Zijn broer Nabil is kroongetuige in de zaak tegen de Mocro-maffia. Een ander familielid werd in de nacht van donderdag op vrijdag door de politie met zijn gezin uit zijn huis gehaald in Den Haag en naar een veilige plek gebracht.