In een woning in Nieuwe Pekela in Groningen zijn twee levenloze lichamen aangetroffen. Het is niet duidelijk hoe de twee personen om het leven zijn gekomen en of er sprake is van een misdrijf.

De lichamen werden rond 11.30 uur gevonden. Hoelang de stoffelijke overschotten in de woning hebben gelegen, is niet bekend. De straat is afgezet en er wordt forensisch onderzoek verricht.

Ook wordt er buurtonderzoek gedaan.