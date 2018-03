Dronken man op nippertje gered uit vuilniswagen

Een 23-jarige Rotterdammer is vanochtend vroeg bijna doodgedrukt in een vuilniswagen. De man had na een nacht stappen besloten zijn roes uit te slapen in een grote groencontainer bij een winkelcentrum in Capelle aan den IJssel.

Slechts gekleed in een onderbroek lag hij tussen het gft-afval. Waarom hij zo minimaal gekleed ging, is niet bekend. Waar de man niet op had gerekend was dat de container rond 08.45 uur werd geleegd in een vuilniswagen.

Hij zette het op een schreeuwen en kon zo voorkomen dat de vuilnismannen de pers aanzetten. De medewerkers van de ophaaldienst zagen een arm uitsteken en waarschuwden direct de hulpdiensten.

'Spannend genoeg'

Uiteindelijk bracht de man het er zonder kleerscheuren vanaf, meldt RTV Rijnmond. De medewerkers van de opgeroepen ambulancedienst en brandweer hoefden niet in actie te komen. Wel hebben ze de man een warme deken gegeven.

De geschrokken man is naar huis gebracht door de politie. "Hij heeft geen bon gekregen. Het avontuur in de vuilniswagen was spannend genoeg", zei een woordvoerster.