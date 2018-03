Russen en Britten ruziën over doorzoeking vliegtuig Londen

Rusland beklaagt zich over het doorzoeken van een Russisch vliegtuig op het vliegveld Heathrow in Londen. De Russische ambassade noemt het een provocatie en een schending van de internationale luchtvaartregels. De politie in Londen ontkent dat de airbus is doorzocht.

Het vliegtuig was afkomstig uit Moskou, en zou ook weer terugkeren naar de Russische hoofdstad. Volgens de Russen wilden Britse douaniers het vliegtuig doorzoeken in afwezigheid van de Russische bemanning. Dat is volgens het Russische persbureau Tass uitdrukkelijk verboden. Pas na uitgebreide onderhandelingen werd het de Russische gezagvoerder toegestaan aanwezig te zijn bij het doorzoeken van het toestel, zegt de Russische ambassadeur.

In een tweet van de Metropolitan Police in Londen staat "dat we ons bewust zijn van dergelijke berichten op sociale media, maar de politie is geen vliegtuig binnengegaan dat van Heathrow naar Moskou zou vertrekken".

Het ministerie van Transport in Moskou eist een verklaring van de Britse regering. Als die uitblijft, of er komt geen bevredigend antwoord, behouden de Russen zich het recht voor ook Britse vliegtuigen in Rusland te gaan doorzoeken.