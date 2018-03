'Kleurrijke' beeldhouwer Jan Snoeck overleden

Beeldhouwer Jan Snoeck is overleden, hij is 91 jaar geworden. Dat heeft zijn familie aan persbureau ANP laten weten. Veel van zijn beelden springen direct in het oog door het gebruik van vrolijke, primaire kleuren.

Snoeck volgde zijn opleiding aan de Koninklijke Academie in Den Haag, waar hij al op 21-jarige leeftijd afstudeerde. In 1953 werkte hij een jaar in het atelier van de Frans-Wit-Russische kunstenaar Zadkine, bekend van het oorlogsmonument De Verwoeste Stad in Rotterdam.

Snoeck werkte in het begin vooral met steen, hout en brons. Later ontdekte hij het keramiek. Zijn beelden zijn vaak gebaseerd op mensen, maar hij liet zich ook inspireren door gebruiksvoorwerpen.

Werk van Snoeck staat door heel Nederland verspreid. Bekend zijn bijvoorbeeld de bedden voor het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag.