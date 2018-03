Dronken trucker botst op A4 tegen politieauto en auto weginspecteur

Door het incident is bij Zoeterwoude-Dorp in de richting van Amsterdam maar één rijstrook geopend. Automobilisten moeten rekening houden met forse vertraging en worden geadviseerd om te rijden via Wassenaar.

A67

Ook op de A67, bij Steensel in Noord-Brabant, veroorzaakte een beschonken trucker een ongeval. De vrachtwagen kantelde rond 07.00 uur en kwam in de berm terecht.

De 44-jarige Poolse vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond en is aangehouden.