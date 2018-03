Malala bezoekt voor het eerst sinds aanslag geboortestad

Malala heeft een bezoek gebracht aan haar geboortestad Mingora. De kinderrechtenactiviste en Nobelprijswinnares kwam donderdag, voor het eerst sinds de aanslag op haar leven in 2012, aan in Pakistan voor een vierdaags bezoek.

Het was de vraag of Malala ook haar geboortegrond zou bezoeken. Mingora, een stad in de Swatvallei, is ook de plaats waar ze op 14-jarige leeftijd door een Talibanstrijder door haar hoofd werd geschoten, omdat ze zich sterk maakte voor onderwijs voor meisjes.

Onder zware beveiliging kwamen Malala en haar ouders in een legerhelikopter aan in de Swatvallei. Volgens haar oom bezocht ze haar ouderlijk huis en zal ze vrienden en familie ontmoeten. In de Swatvallei is onlangs een school geopend door de stichting van Malala. Ook die school gaat ze bezoeken.

De 20-jarige Malala had de Pakistaanse autoriteiten om toestemming gevraagd om naar Mingora te gaan. "We zijn de regering en het leger dankbaar voor het mogelijk maken van dit bezoek", verklaarde haar oom.

Geëmotioneerd

Donderdag zei een geëmotioneerde Malala in een toespraak na haar aankomst dat het "een droom" voor haar was om terug te zijn in haar geboorteland.

Na de aanslag werd ze geopereerd door een Pakistaanse legerarts. Ze vertrok vervolgens naar Groot-Brittannië voor verdere medische behandeling. Ze bleef er wonen, vanwege de onveilige situatie in Pakistan, en groeide uit tot een internationaal symbool voor de strijd voor kinderrechten. In 2014 ontving ze de Nobelprijs voor de Vrede.

Vrijdag dankte Malala het Pakistaanse leger voor de snelle medische hulp na de aanslag. Een dag eerder was ze door de Pakistaanse premier Shahid Khaqan Abbasi ontvangen in zijn kantoor.