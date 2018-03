Frankrijk helpt 'jihadkinderen', ook de gekidnapte kinderen van Abdelhakim

"Mijn oudste herkende me, maar de jongste wist niet meer wie ik was. Ze huilde omdat ze haar moeder zo miste", vertelt de man.

Dat Labriak zijn kinderen kreeg toegewezen is uitzonderlijk. "Dat doen we eigenlijk alleen als één ouder met de kinderen is vertrokken", zegt openbaar aanklager Fabienne Klein-Donati. Zij is in Frankrijk verantwoordelijk voor de gezinnen die meevochten met IS en nu besluiten terug te keren.

"We willen het liefst dat kinderen terugkeren in een normaal gezinsleven. Dat kan ook bij opa's, oma's, ooms of tantes zijn. Maar dat is een lang en moeilijk proces waarbij risico's moeten worden uitgesloten. We proberen vooral in te schatten of het gevaar bestaat dat de kinderen opnieuw worden meegenomen naar oorlogsgebied."