Wekdienst 31/3: Catalanen demonstreren en Murdock (The A-Team) in Utrecht

Goedemorgen! Catalanen in Nederland gaan vandaag de straat op in Den Haag en in Utrecht komen serie-, film- en stripliefhebbers bij elkaar voor Dutch Comic Con. Een van de beroemde gasten is de acteur die Murdock speelde in The A-Team.

In het noorden valt er eerst nog wat neerslag, misschien met natte sneeuw. Later op de dag kan er verspreid in het land nog een bui vallen. In sommige regio's komt de zon nog kijken. Het wordt 8 tot 12 graden. Tijdens Pasen is het wisselvallig. Het blijft vrij koud.