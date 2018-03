In de ambassade van Kameroen in Den Haag woedt een grote brand. Niemand was in het pand en er zijn daarom ook geen gewonden. Naastgelegen panden zijn ontruimd.

De brand ontstond op de benedenverdieping en is uitgebreid naar de bovenverdiepingen. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.

De ambassade is gevestigd op de Amaliastraat in Den Haag. Volgens de brandweer is de brand moeilijk te blussen omdat het om een oud pand gaat.