Agent ontslagen om doden van zwarte man in Baton Rouge in 2016

In de Amerikaanse staat Louisiana is een agent ontslagen vanwege het doodschieten van een zwarte man in 2016 in de stad Baton Rouge. Hij wordt verweten dat hij zijn geduld verloor en zich niet aan de regels hield toen hij Alton Sterling doodschoot. Een andere agent is geschorst wegens betrokkenheid bij de dood van Sterling.

De twee witte agenten kwam af op een melding dat een man in een rood shirt iemand zou hebben bedreigd met een wapen. Toen ze Sterling probeerden te arresteren, ontstond een worsteling waarbij hij werd neergeschoten. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

Protesten

Kort erna verklaarde de politie dat Sterling een wapen op zak had. Ook was hij onder invloed van drugs.

De aanhouding van de man werd gefilmd door een omstander en gedeeld op internet. De beelden zorgden voor veel onrust in de VS onder zwarte Amerikanen. Duizenden mensen gingen op verschillende plekken in het land de straat op om te protesteren tegen politiegeweld.

Nieuwe beelden

Deze week besloot de procureur-generaal van de staat Louisiana dat de twee agenten niet worden aangeklaagd omdat hun acties gerechtvaardigd waren. Op nieuwe videobeelden van het incident die de politie vandaag heeft vrijgegeven, is te zien hoe de ontslagen agent tegen Sterling schreeuwt en hem dreigt neer te schieten.