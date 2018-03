Schoonvader Pippa Middleton in beeld voor verkrachting minderjarige

De Franse politie doet onderzoek naar de schoonvader van Pippa Middleton, de schoonzus van de Britse prins William. David Matthews wordt volgens bronnen bij justitie ervan beschuldigd in 1998 en 1999 een minderjarige te hebben verkracht.

David Matthews is de vader van de rijke bankier James Matthews, die in mei getrouwd is met Pippa Middleton. Zij werd wereldberoemd toen ze een van de getuigen was van haar zus Kate bij de koninklijke bruiloft met prins William, de kleinzoon en tweede in lijn voor opvolging van koningin Elizabeth.

David Matthews werd opgepakt tijdens een bezoek aan Frankrijk. Hij werd vastgehouden voor verhoor, maar later weer vrijgelaten. Volgens de Franse zender Europe 1 werd de klacht tegen Matthews ingediend in 2017. Details over de zaak zijn vooralsnog onbekend.