Bewoners boos over Johan Cruijffplein

Een groep buurtbewoners van het Stadionplein in Amsterdam probeert tegen te houden dat het plein vernoemd wordt naar Johan Cruijff. De bewoners hebben bij de gemeente een verzoek ingediend om de beslissing ongedaan te maken, schrijft Het Parool. Ook is er een petitie gestart.

In februari werd bekendgemaakt dat het Stadionplein wordt omgedoopt tot het Johan Cruijffplein. Al snel begonnen bewoners en ondernemers in de buurt een petitie, die inmiddels is ondertekend door bijna 2000 mensen.

Andere plekken

Ze vinden dat ze zijn overvallen door de naamswijziging en geen inspraak hebben gehad. Ook vinden sommigen dat andere plekken beter geschikt zijn om naar de legendarische voetballer te vernoemen, zoals het plein voor de Amsterdam Arena.

De gemeente Amsterdam heeft voor het Stadionplein gekozen omdat Ajax in de jaren 1971-1974, toen het drie keer de Europacup en eenmaal de Wereldcup won, zijn internationale wedstrijden in het Olympisch Stadion speelde. Johan Cruijff was de onbetwiste ster van het elftal.

Wanneer de naamswijziging definitief is, is niet bekend.