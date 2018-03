Iedereen ontslagen bij Rotterdamse Essalam-moskee

Alle acht medewerkers die in vaste dienst zijn bij de Essalam-moskee in Rotterdam, worden ontslagen. De Arabische stichting die de grootste moskee van Nederland tot nu toe grotendeels financierde, heeft zich teruggetrokken.

De Essalam Moskee is gefinancierd door de Al Maktoum Foundation uit de Verenigde Arabische Emiraten. De stichting investeerde acht miljoen euro in de bouw, en legt jaarlijks 40.000 euro bij om de moskee te laten draaien.

Jarenlange conflicten

Volgens adjunct-directeur Jacob van der Blom zijn de Arabische bestuursleden de jarenlange conflicten binnen de moskee beu. "De maat was gewoon vol, als je elk jaar vrijwillig ergens aan wilt geven en je krijgt als dank elke keer rechtszaken."

Een langlopend conflict draait om een passage in de statuten waarin staat dat de moskee alleen door Rotterdammers bestuurd mag worden. Die zijn tussentijds gewijzigd, waardoor de financiers zitting kregen in het stichtingsbestuur. De rechtbank oordeelde in december dat de statutenwijziging niet rechtmatig was.

Volgens de Moslimkrantziet de Al Maktoum Foundation juist Van der Blom als het grote obstakel waardoor het conflict nog niet is opgelost. De verschillende functies die de bestuurder bekleedt, naast zijn werk voor de moskee, zouden daar de reden voor zijn.

"De Arabieren zijn de macht in het bestuur kwijt en zijn als de dood dat ze ook de geïnvesteerde gelden kwijt raken", schrijft de krant.

Onzekere toekomst

Hoe het verder gaat met de moskee is de vraag. Een tweemans-bestuur moet de toekomstplannen uitstippelen. "Het nieuwe bestuur zal vindingrijk moeten worden", zegt Van der Blom. Mogelijk moet de moskee collectes houden of een ledencontributie vragen aan de gemeenschap.

De imam, Azzedine Karrat, zegt dat hij voorlopig als vrijwilliger actief blijft in de moskee. Karrat wil er niet veel over kwijt, maar volgens Van der Blom voelt hij de verantwoordelijkheid. "Maar ook als de imam er niet is, gaat het gebed gewoon door."

Zondag worden volgens RTV Rijnmond de moskeebezoekers geïnformeerd.