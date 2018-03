VS wil social media-identiteiten weten bij visumaanvraag

De Verenigde Staten gaan in de toekomst vragen om meer persoonlijke gegevens van mensen die het land willen bezoeken. Amerika-gangers moeten dan ook hun social media-namen, telefoonnummers en gebruikte e-mailadressen van de laatste vijf jaar delen.

Het betreft alle visumaanvragen voor niet-immigranten, staat in het gepubliceerde wetsvoorstel van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De geplande verplichtingen treffen naar schatting jaarlijks 14 miljoen mensen.

Volgens The New York Times heeft het plan geen gevolgen voor bezoekers uit veel Westerse landen, waaronder Nederland en andere EU-lidstaten. Burgers uit deze groep bondgenoten kunnen visumvrij de VS in. Ze krijgen de vragen mogelijk wel gesteld, maar het is niet verplicht antwoord te geven.

Momenteel geldt de strengere doorlichting al voor een kleinere groep, zoals mensen die gelinkt zijn aan terrorisme of gereisd hebben door landen die door de VS als broeinesten worden gezien. Persbureau AP schat dat deze groep bestaat uit zo'n 65.000 personen.

Ook je reishistorie

Afgezien van de social media-, telefoon- en e-mailgegevens kan de Amerikaanse douane straks ook vragen om iemands reisgeschiedenis. Voor de aanvraag van een visum moet je dan aantonen welke landen je de laatste vijf jaar hebt bezocht.

Het strengere beleid sluit aan bij Trumps belofte voor zwaardere achtergrondcontroles. Met het oog op terreurbestrijding wil hij meer controle op wie de VS binnenkomt.

Amerikaanse burgers hebben zestig dagen om te reageren op het wetsvoorstel. Daarna neemt de overheid een definitieve beslissing.