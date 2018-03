Zoete Lieve Vrouw Den Bosch terug van opknapbeurt

Voor het eerst in 165 jaar stond het Mariabeeld van Zoete Lieve Vrouw niet in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Het eikenhouten beeld werd vorige week woensdag ontmanteld en naar Maastricht gebracht voor restauratie. Het is nu weer terug.

In Maastricht zijn beschadigingen en loszittende verflagen gerepareerd en is de roetlaag verwijderd die in de loop der jaren is ontstaan door alle waxinelichtjes die aan haar voeten zijn aangestoken. Verder is de binnenkant van het beeld met röntgentechnologie onderzocht.