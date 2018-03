Deel van de doden cellenbrand Venezuela in massagraf

Een deel van de dodelijke slachtoffers van de brand in politiecellen in Venezuela wordt begraven in een massagraf. Op een begraafplaats in de stad Valencia is een graf in gereedheid gebracht voor 32 mensen, die steeds drie boven elkaar begraven worden, gescheiden door een steenlaag.

Een dag na de brand is het nog altijd onduidelijk wat er precies gebeurd is en wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Onder de nabestaanden doen allerlei scenario's de ronde. Een daarvan is dat gevangenen zelf brand hebben gesticht, om te kunnen ontsnappen. Anderen zeggen dat bewakers de brand hebben aangestoken.

Het Openbaar Ministerie heeft vier aanklagers op de zaak gezet. Duidelijk is nu wel dat de cellen op 35 gevangenen waren berekend. Aangenomen wordt dat er gisteren zo'n 200 gevangenen in het complex waren. Volgens een onafhankelijke mensenrechtengroep worden zo'n 35.000 gevangenen onder gelijke omstandigheden vastgehouden.

De brand in Valencia kostte het leven van 68 gevangenen. Het is de op een na grootste gevangenisbrand in de geschiedenis van het land. In 1994 kwamen bij een brand elders honderd gevangenen om.