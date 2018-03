Vijf jaar cel voor verminken en steken van 'liefdesrivale'

Een Amsterdamse vrouw van 50 moet vijf jaar de cel in vanwege een aanval op een 'liefdesrivale'. De vrouw wachtte in november 2016 het slachtoffer op in de galerij van een flat in Amsterdam-Zuidoost.

Ze gooide ammoniak in het gezicht van het 43-jarige slachtoffer. Daarna stak ze met een mes in het gezicht en de hals van de vrouw. Die hield er littekens in het gezicht en hoornvliesschade aan over. Het slachtoffer zou een relatie hebben met de ex van de vrouw.

Het Openbaar Ministerie had tien jaar geëist. Volgens de officier van justitie waren de verwondingen zo gruwelijk dat zelfs ervaren rechercheurs moeite hadden ernaar te kijken.

De zenders NH Nieuws en AT5 melden dat de actie volgens de rechtbank niet bedoeld was om het slachtoffer te doden. Daarom wordt de vrouw niet veroordeeld wegens poging tot doodslag en komt de straf lager uit dan het OM had geëist.