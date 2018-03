Komt er toch een referendum over de Donorwet?

Begin maart trokken sommige partijen in de Eerste en Tweede Kamer nog aan de bel over de Donorwet. Ze vonden het lang duren voordat die in de Staatscourant werd gepubliceerd, terwijl de wet al in februari door de Eerste Kamer was aangenomen. Sommige partijen waren bang dat het kabinet aan het tijdrekken was, in de hoop dat het referendum al officieel was afgeschaft voordat er een referendum over de Donorwet zou kunnen worden georganiseerd. Pas als een wet in de Staatscourant is gepubliceerd, kun je er een referendum over aanvragen.