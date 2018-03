IOC-baas Bach op bezoek bij Kim Jong-un

Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité heeft Kim Jong-un bezocht in Pyongyang. Hij sprak 30 minuten met de Noord-Koreaanse leider en bezocht daarna samen met hem een voetbalwedstrijd in het 1 meistadion in Pyongyang.

Volgens Bach is Kim van plan om Noord-Koreaanse sporters mee te laten doen aan de Zomerspelen van 2020 in Tokyo en de Winterspelen van 2022 in Peking.

Bach is drie dagen in Noord-Korea. Zaterdag keert hij weer terug. Hij had ook ontmoeting met Kim Il-guk, de minister van Sport. Bach is de eerste buitenlandse functionaris met wie Kim sprak na zijn ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping in Peking.