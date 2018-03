Belgische regeringspartij overstag, alle kerncentrales in 2025 dicht

De kerncentrales in België gaan in 2025 definitief dicht. De Belgische regeringspartijen hebben daarover een akkoord bereikt. De betrokken ministers waren het begin dit jaar al eens over de sluiting van de centrales in Doel en Tihange, maar de grootste partij in België, de N-VA, kreeg koudwatervrees.

De partij gaat nu alsnog akkoord na de toezegging dat de energieprijzen niet explosief gaan stijgen. Afgesproken is dat België gaat investeren in hernieuwbare energie, zoals windmolens. Ook komen er mogelijk gascentrales.

Storingen

In de buurlanden, waaronder Nederland, zijn veel zorgen over de veiligheid van de reactoren in Doel bij Antwerpen, vlak over de Nederlandse grens, en Tihange, in de buurt van de grens met buurlanden Nederland, Duitsland en Luxemburg.

De reactoren kampten de afgelopen jaren vaak met storingen. Tussen 2005 en 2015 waren het er meer dan negentig. Afgelopen zomer eisten tienduizenden mensen nog de sluiting van de twee kerncentrales. Ze vormden een menselijke ketting van negentig kilometer lang tussen Nederland, België en Duitsland.