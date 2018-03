Vier bestuurders Satudarah voorlopig op vrije voeten

Vier bestuursleden van de motorclub Satudarah komen morgen weer op vrije voeten. Er is geen reden om ze nog langer in voorlopige hechtenis te houden, zegt de rechtbank. Het Openbaar Ministerie kan daartegen in beroep gaan.

Het vijfde bestuurslid, Michel B., blijft voorlopig wel vastzitten. Hij werd in februari in Oostenrijk opgepakt en moet nog worden uitgeleverd.

De andere vier mogen zich zolang de zaak loopt niet met Satudarah bemoeien. Ook mogen ze zich niet in clubkleding op straat laten zien en moeten ze hun paspoorten inleveren, zodat ze niet naar het buitenland kunnen.

Drie bestuursleden werden in september opgepakt bij een grote politieactie. Ze worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, afpersing, verboden wapenbezit en drugshandel. Het vierde bestuurslid, volgens het OM de penningmeester, werd in februari op dezelfde gronden opgepakt.