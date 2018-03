'Stoppen met gaswinning kost duizenden banen'

Stoppen met de gaswinning in Groningen gaat veel banen kosten, denkt werkgeversvereniging VNO-NCW Noord-Nederland. De ondernemers schatten dat er tien miljard euro nodig is om de klap op te vangen voor de economie in de regio.

Volgens VNO-NCW bleek uit eerder onderzoek dat zo'n 20.000 banen direct of indirect bestaan door de gaswinning. Veel bedrijven in de omgeving zijn toeleverancier, onder meer in het onderhoud van de installaties.

Het bedrijf dat de aardgas wint, de NAM, schatte drie jaar geleden in de NRC zelf in dat er zo'n 10.000 indirecte banen van de gaswinning afhankelijk zijn, met name in Noord-Nederland. Daarnaast waren er toen nog 5000 onderaannemers actief.

Impact

"We hebben hier met een enorme impact te maken, waar we ons heel goed op moeten voorbereiden", zegt voorzitter Lambert Zwiers van VNO-NCW tegen RTV Drenthe. De schatting van tien miljard noemt hij "nog een lage inschatting".

Minister Wiebes van Economische Zaken heeft al laten weten dat er een structurele bijdrage moet komen om de klappen op gebied van werkgelegenheid op te vangen. Er wordt onder meer ongeveer een half miljard geïnvesteerd in een stikstoffabriek, die buitenlands gas geschikt moet maken voor gebruik in Nederland.

Gisteren maakte het kabinet bekend dat de gaswinning in twaalf jaar naar nul zal worden teruggebracht.